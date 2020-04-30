صندوق النقد: قرض طارئ لأفغانستان بـ220 مليون دولار

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنّه وافق على منح أفغانستان قرضاً طارئاً بقيمة 220 مليون دولار لمساعدتها على التصدّي للتداعيات الاقتصادية والصحيّة الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقال صندوق النقد إنّ القرض وافق عليه مجلسه التنفيذي في إطار "أداة التمويل السريع" التابعة للصندوق التي تم تعزيزها أخيراً لتقديم مساعدات مالية سريعة للدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف أنّ القرض يرمي إلى المساعدة على "تلبية الاحتياجات الملحّة في مجال المالية العامّة وميزان المدفوعات والناجمة عن الجائحة".

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