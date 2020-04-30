بايدن: لن أعيد السفارة إلى تل أبيب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تعهّد المرشّح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أمس، بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس إذا ما انتُخب رئيساً للولايات المتحدة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تلّ أبيب.

وقال نائب الرئيس السابق، في كلمة خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت، إنّ السفارة الأمريكية في إسرائيل "ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها" قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: "أما وقد حصل ذلك، فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز