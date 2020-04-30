9 قتلى إثر عصيان داخل سجن في البيرو

المصدر: (ليما - أ. ف ب)

قُتل تسعة معتقلين خلال عصيان في سجن ميغيل كاسترو، الواقع شرق العاصمة البيروفية غداة وفاة سجينين مصابين بفيروس «كورونا» المستجد، حيث قام السجناء بإشعال النار في الأسرة احتجاجا على رفض إطلاق سراح المحتجزين الضعفاء في هذا المكان المتردي والمكتظ، حيث لا يمكنهم تلقي الرعاية المناسبة.

وذكر المعهد الوطني للسجون في بيان أن «العصيان أدى إلى مقتل تسعة معتقلين وإصابة 67 شخصا بين ضباط الشرطة والمحتجزين والحراس». وأوضحت الشرطة «تم نقل جميع الجثامين إلى المشرحة المركزية في ليما لإجراء التشريح القانوني وسط تشخيص باحتمال وجود أثر طلق ناري».

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