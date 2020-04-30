روسيا تطلق قاذفتي قنابل فوق بحر البلطيق

المصدر: موسكو - رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قاذفتي قنابل استراتيجيتين من طراز توبوليف-160 المجهز لحمل أسلحة نووية حلَّقتا فوق المياه المحايدة ببحر البلطيق، في خطوة دفعت فنلندا والدنمارك وبولندا والسويد إلى إطلاق طائرات حربية لمرافقة الطائرتين.

وقالت الوزارة إن عملية التحليق كانت ذات طبيعة روتينية، والتزمت باللوائح الدولية للطيران.

وقامت روسيا برحلات تدريبية مماثلة فوق المنطقة القطبية الشمالية والمحيطين الهادي والأطلسي، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر البلطيق، بشكل منتظم، وهي سياسة اعتبرتها بعض دول حلف شمال الأطلسي ترهيباً لا طائل منه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرتين، وهما من طراز توبوليف تي-160 القادر على حمل 12 صاروخاً نووياً قصير المدى، حلَّقتا ثماني ساعات.

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