"ناسا" تعلن عن اسم أول مروحية ستحلّق فوق سطح المريخ

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس، إطلاق اسم "إنجينيوتي" على مروحيتها التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي من المقرر أن تقوم بأول رحلة لمروحية إلى كوكب المريخ.

ووقع اختيار "ناسا" على الاسم الذي رشحته فانيزا روباني، وهي طالبة من ولاية ألاباما.

وجرى الاختيار في إطار مسابقة على مستوى البلاد شارك فيها الآلاف لتسمية المروحية.

وسيتم نقل "إنجينيوتي" إلى كوكب المريخ مرفقة بجسم المسبار المتجول "بيرزيفيرانس"، الذي يستعد للانطلاق هذا الصيف، والهبوط على الكوكب الأحمر في فبراير من العام المقبل.

وإذا ما تمكنت المركبة الصغيرة، التي يبلغ وزنها كيلوغرامين، من العمل في ليالي المريخ الباردة، فسوف تثبت أنه يمكن إطلاق رحلة تعمل بالطاقة الشمسية على الكوكب، وتمكين البعثات مستقبلاً من إضافة بعد جوي لاستكشافاتها.

وقالت "ناسا" إن الطائرات المستقبلية يمكن أن تستكشف المنحدرات والكهوف والحفر العميقة على الكوكب، أو أن تحمل معدات علمية، أو أن تقوم بدور الاستطلاع للمستكشفين من البشر وأجهزة الإنسان الآلي (روبوت).

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