بولندا تمدّد إغلاق حدودها

المصدر: وارسو - د ب أ

قررت بولندا الإبقاء على الإجراءات الصارمة على حدودها، في إطار جهود مكافحة وباء كورونا المستجد، حتى 13 مايو المقبل.

ووقّع وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي مرسوماً بهذا الشأن، حسبما أعلنت الوزارة مساء أمس.

وأوضحت الوزارة أنه من الممكن فتح الحدود مع ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا وليتوانيا عند معابر محددة فقط حتى انتهاء هذه المدة.

كانت الحكومة البولندية قررت منتصف مارس الماضي إغلاق حدودها أمام الأجانب كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، وشمل القرار استثناءات لحاملي تصاريح الإقامة الدائمة، وسائقي الشاحنات، والدبلوماسيين.

وفرضت السلطات على المواطنين العائدين من الخارج الإقامة قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز