«كورونا» سيزيد الجوع والفقر في أمريكا اللاتينية

المصدر: مكسيكو - أ.ف.ب

حذّرت منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، في تقرير، من أنّ جائحة «كورونا» ستؤدّي إلى زيادة الجوع والفقر في أمريكا اللاتينية.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنّ الأمن الغذائي للمنطقة تفاقم في السنوات الأخيرة، وقد يكون لهذه الأزمة الجديدة تأثير خطر على بعض البلدان والمناطق. ولفت التقرير الذي أعدّ بطلب من المكسيك، الرئيسة الدورية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى أنّ عدداً من دول المنطقة تعاني بالفعل من انعدام أمن غذائي حادّ بسبب عوامل اقتصادية ومناخية، وهي: فنزويلا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي. ووفق التقرير فإنّه على المدى القصير يكمن الخطر الأكبر في حصول نقص في الغذاء لدى السكان الذين يحترمون تدابير السلامة الصحية لمنع انتشار الفيروس والذين، في كثير من الحالات، فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي. وناشدت المنظمة الأممية، حكومات هذه الدول إعلان الغذاء والزراعة أنشطة استراتيجية ذات مصلحة عامة وطنية.

وقال الممثّل الإقليمي للفاو، خوليو بيرديغو، في بيان أصدرته الحكومة المكسيكية، إنّ من الضروري الحفاظ على ديمومة النظام الغذائي كي لا تتحوّل الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية. وأوصت المنظمة، بتعزيز برامج الدعم الغذائي للأمّهات في سنّ الإنجاب وللأطفال دون سن الخامسة، فضلاً عن ضمان التغذية المدرسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

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