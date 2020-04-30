"معهد الأمصال الهندي" ينتج 60 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا»

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال معهد الأمصال الهندي: إنه يعتزم هذا العام إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس «كورونا» يخضع لتجارب سريرية في بريطانيا.

ومعهد الأمصال الهندي، أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم، وهو مرشح كي ينتج بكميات ضخمة اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد والتي بدأت تجربته على البشر الأسبوع الماضي كما أنه من رواد السباق العالمي لصنع لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد. ووفقاً لحصيلة لرويترز تم تسجيل إصابة نحو 3.05 ملايين شخص على مستوى العالم إضافة إلى وفاة 211376 آخرين بسبب (كوفيد- 19) وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس «كورونا».

وقال أدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال إنه على الرغم من أنه لم يثبت بعد فعالية لقاح أوكسفورد ضد (كوفيد- 19)، قررت شركة الأمصال الهندية بدء تصنيعه بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات وبدأت تجربته على البشر. ويطلق على لقاح أوكسفورد (سي إتش أيه دي أو إكس1 إن كوفيد- 19).

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