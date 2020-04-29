بوتين يعترف بنقص الإمدادت في قطاع حيوي

المصدر: موسكو - وكالات

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود نقص في معدات حماية الطواقم الطبية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي فيروس «كورونا».

وقال إن ذلك يأتي على الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم الإنتاج والواردات، محذراً بوتين من أن ذروة معدل الإصابة بفيروس «كورونا» لم تصل إليها البلاد بعد، ويجب أن يظل السكان يقظين.



وقال بوتين إنه لا توجد حتى الآن معدات وقاية كافية للعاملين في الصفوف الأمامية بقطاع الرعاية الصحية، وأضاف خلال حديث تلفزيوني: «مقارنة بما سبق، نحن ننتج الكثير. ولكن مقارنة باحتياجنا، فإنه لا يزال غير كاف»، وأضاف «على الرغم من زيادة الإنتاج والواردات، يوجد عجز في كل شيء».



وشكا أطباء من العمل دون ارتداء ملابس واقية مناسبة، وخاصة في مناطق في روسيا.



وقال بوتين إن روسيا تنتج حالياً 100 ألف سترة واقية للأطباء في اليوم، بزيادة 3 آلاف سترة في اليوم مقارنة بشهر مارس الماضي، فضلاً عن زيادة إنتاج الأقنعة بأكثر من 10 أضعاف، ليصل عددها إلى 8.5 ملايين قناع يومياً في أبريل.



وقال بوتين إنه على الرغم من أن الحكومة استطاعت «إبطاء» تفشي الوباء، سيضطر الروس إلى عزل أنفسهم لفترة أطول، وأضاف أن الإغلاق سيستمر لمدة أسبوعين إضافيين، على الرغم من أنه وجه أمراً للحكومة يقضي بوضع توصيات بحلول 5 مايو لتخفيف القيود تدريجياً، وأضاف: «لا يزال الخطر المهلك للفيروس قائماً».

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