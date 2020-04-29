48 % من الألمان يعارضون السياحة في الخارج

المصدر: برلين - د.ب.أ

أظهر استطلاع للرأي أن حوالي نصف مواطني ألمانيا يعارضون فتح حدود بلادهم من أجل قضاء عطلات الصيف في الجوار الأوروبي في ظل جائحة «كورونا».



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 48 في المئة من المواطنين يؤيدون الإبقاء على حظر السفر للخارج بالنسبة للسائحين الألمان خلال الصيف المقبل. وبحسب الاستطلاع، يؤيد 20 في المئة من الألمان فتح الحدود مع عدد معين من الدول، ويؤيد 13 في المئة السماح بالسياحة داخل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. وأظهرت النتائج أن 31 في المئة قد تخلوا عن خطط القيام بعطلات خلال الصيف المقبل ( 22 في المئة ألغوا خطط السفر للخارج لقضاء عطلة، و9 في المئة ألغوا خطط قضاء العطلة داخل ألمانيا). وفي المقابل، قال 18 في المئة إنهم باقون على خطط القيام برحلات الصيف.



من ناحية أخرى، قال 45 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يكونوا قد خططوا لقضاء عطلات قبل تفشي الجائحة في ألمانيا.



وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح في وقت سابق الأربعاء بأنه لا يستبعد إبرام اتفاقات بين دول أوروبية للسماح للمصطافين بالتنقل عبر الحدود بينها خلال عطلة الصيف.



كان مجلس الوزراء الألماني قرر أول من أمس تمديد حظر السفر بالنسبة للسائحين لتستمر حتى الرابع عشر من يونيو المقبل وذلك بعد أن كان مقرراً استمرارها حتى الثالث من مايو المقبل. كانت الخارجية الألمانية أصدرت في السابع عشر من مارس الماضي تحذيرات للمواطنين من جميع الرحلات السياحية إلى الخارج في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الخارجية الألمانية التي كانت تقصر التحذير من السفر حتى ذلك التاريخ على مناطق الحروب التي يمكن أن تعرض حياة المواطنين للخطر.



ولا تزال السلطات الألمانية تقصر فتح الحدود مع الدول المجاورة على حركة البضائع والعمال والحالات الضرورية الأخرى.

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