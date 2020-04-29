وفيات «كورونا» اليومية في روسيا تتجاوز المئة للمرة الأولى

موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 108 حالات وفاة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 972 حالة. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية في روسيا عتبة المئة، بعد أن كان المؤشر الأعلى 72 وفاة، وتم تسجيله ضمن حصيلة، أول من أمس الاثنين.

ووفقاً للبيانات التي نقلها موقع «روسيا اليوم»، فقد سجلت البلاد 5841 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى نحو مئة ألف، وأعلنت السلطات تعافي 1830 من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 10286.

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