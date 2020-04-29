في غيابهم نجوع أو تخنقنا القمامة.. مقاتلون في «خط الدفاع الثاني» ضد «كورونا»

باريس - أ.ف.ب

يعملون من أجل لقمة عيشهم وعيش عائلاتهم، أو بدافع الواجب... لكنهم هم الذين يؤمنون اليوم استمرارية العالم. بائعو مواد غذائية، عمال النظافة أو خدمات التوصيل، لطالما شعروا بأنهم مهمشون، غير مرئيين، لكنهم اليوم أساسيون.

لعلهم لا يحصلون على التصفيق والتكريم الذي يقدّم للأطباء وللممرضين كل مساء في بلدان عدة من العالم من على شرفات المنازل، لكن اختلفت النظرة إليهم. اليوم، يتوقف الناس أكثر ليتحدثوا معهم، وبعضهم يكتب كلمة «شكراً» على مستوعبات النفايات أو على باب متجر للمواد الغذائية.

إنهم بالتأكيد يشكلون «خط الدفاع الثاني» في الحرب على وباء «كورونا»، لا يمكن الاستغناء عنهم من أجل تأمين الغذاء، والاتصالات، والتنقل، وعمليات التنظيف والتعقيم، ومعظم الوقت من دون حماية أخرى غير الكمامة والسائل المطهر.



لقمة العيش

كثيرون منهم لا خيار آخر لهم غير العمل كي يؤمنوا لقمة عيشهم، في وقت حولت إجراءات العزل والإغلاق والحجر في العالم الملايين إلى عاطلين عن العمل وزادت من الفروقات الاجتماعية. وتقول الأفغانية زينب شريفي (45 عاماً)، وهي أم لسبعة أولاد وتعمل في فرن في كابول، «الجوع سيقتل عائلتي قبل أن يفعل فيروس كورونا ذلك، إذا توقفت عن العمل».

ويقول العامل في توصيل الخضار على دراجته النارية المصري كريم خلف الله (21 عاماً) «إنها الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة».

بعضهم يذهب إلى عمله وقد تملكه الخوف. وتقول فاتو تراوري (43 عاماً) من ساحل العاج التي تعمل في التنظيف في مستشفى كريمون في إيطاليا، «الخطر موجود في كل مكان، ويطال الجميع. نخشى أن نصاب بالعدوى، ونخشى أن ننقل العدوى».

في لشبونة، تعبّر بائعة السمك إيميليا لومبا البرتغالية عن قلقها إزاء عدد الأشخاص الذين تلتقيهم كل يوم، والأوراق النقدية التي تمسك بها، لكن «علي أن أدفع فواتيري».

وتسأل البرازيلية لاريسا سانتانا (26 عاماً) التي تبيع الكعك في مدينة سلفادور باهيا في البرازيل «من يريد أن يعمل في مثل هذه الظروف؟»، مضيفة «لكن لا خيار لي، هناك بطالة، هذا مصدر رزقي الوحيد. لدي طفل في الثالثة من عمره». ويقول عامل النظافة الفرنسي تييري باولي (45 عاماً) إنه يواصل جمع النفايات في مولوز شرقي فرنسا، لأنه كما يقول «لدي ضمير مهني». وفي الوقت نفسه يعبر عن غضبه قائلاً «إنها مهنة تعرض صاحبها لأخطار، ولا أحد يقدّره».



واجب ورسالة

بالنسبة إلى آخرين، العمل واجب: تأمين الخدمات العامة والاستمرارية... خصوصاً في أيام الاضطرابات. وبالتالي، لا يمكن لجاكي فيرني (54 عاماً) إقفال متجرها الصغير للمواد الغذائية في قرية غلينام في إيرلندا الشمالية. وتقول «السكان هنا يعتمدون على المتجر، إنه أساسي للحصول على السلع الطازجة واللحمة ومواد التنظيف، والصحف...». وتضيف «بعضهم مسنون، ولعل هذا المكان هو الوحيد المتاح لهم للتواصل» مع آخرين، ولو عبر لوح زجاجي.

أما باتريك بلايك (65 عاماً) الذي ينظم جنازات في ديريلين في إيرلندا الشمالية، فيقول «إنه واجب، ولا يكمن فقط في تحضير الأوراق الرسمية، بل تأمين اتصال وجهاً لوجه، ونصائح، ودعم للعائلات التي فقدت أحد أفرادها».

العمل أيضاً وسيلة للمشاركة في الحرب ضد «كورونا». ويقول السوري أنس (29 عاماً)، إنه، يشعر، عندما يوصل المشتريات للزبائن في بلدة حالات شمال بيروت، أنه «يعمل مثل الأطباء على جبهة» محاربة الفيروس.



قوة ضاربة

في ريو، يقول البرازيلي ثياغو فيرمينو (39 عاماً) إنه أنشأ «قوة ضاربة» من أجل تعقيم الشوارع في مدن الصفيح في سانتا مارتا. ويضيف «لا أريد أن أجلس وأراقب ما يحصل. طريقتي في محاربة فيروس كورونا، هي الخروج وتعقيم الفافيلا». ويشير إلى أنه يحتاج إلى المال لشراء المواد الكيميائية والأدوات للتعقيم والكمامات وملابس الحماية. ويضيف «أنا مستعد لمواجهة الخطر، أريد أن أحمي عائلتي والمكان الذي يقيم فيه أهلي».

وبالنسبة إلى آخرين، المسألة إنسانية محض. في جوهانسبورغ، تطوّعت المعلمة رايس جاكوبس (63 عاماً) للعمل في مطعم صغير يقدم طعاماً لأولاد الشوارع. وتقول «أن نعيش على الأرض ونساعد عندما يتاح لنا ذلك، بركة بحد ذاتها».

في غلاسكو، يضع الاسكتلندي روبن باركلي (30 عاماً) خدمات شركته للتنظيفات في خدمة السكان، ويقوم بتنظيف الشوارع. ويقول «هذا أمر طبيعي. إنها مسألة إنسانية وواجب تجاه مجتمعنا». ويضيف «إذا ساعد ذلك في أن يتجنب شخص واحد الإصابة بالفيروس، فإن الأمر يستحق العناء».

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