ضغوط على كونتي لرفع قيود الإغلاق جنوبي إيطاليا

المصدر: روما- (د ب أ)

يواجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعوات للسماح بإنهاء أسرع للقيود في المناطق الأقل تضرراً من وباء «كورونا».

وأعلن كونتي رفع القيود بشكل محدود بداية من 4 مايو، مع عدم التفريق بين المناطق الشمالية الأكثر تسجيلاً للإصابات بالفيروس والمناطق الجنوبية الأقل تضرراً.



وقال جرازيانو ديلريو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في مجلس النواب، إن المبادئ التوجيهية الوطنية يجب أن تمنح القادة المحليين بعض المساحة.

وذكر في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا: «دعونا نعطي قليلاً من المرونة لرؤساء البلديات وحكام الأقاليم، وخاصة في المناطق الأقل تضرراً».



ودافع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، في حديث لصحيفة كورييري ديلا سيرا، عن قرار اتخاذ «خطوة أولى موحدة»، ولكنه قال «بعد ذلك قد تكون هناك نقاط للمرونة على المستوى المحلي».

يشار إلى أن إيطاليا هي إحدى الدول الأكثر تضرراً من الوباء في العالم، حيث سجلت أكثر من 27 ألف حالة وفاة، وأكثر من 200 ألف حالة إصابة، ولكن من بين 2091 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، تمركز أكثر من 80% من الحالات في لومباردي وبيمونتي وإميليا رومانيا وفينيتو وليجوريا شمال البلاد.



وسجلت المناطق الجنوبية مثل سردينيا وكالابريا وبازيليكاتا وموليزي، وكذلك أومبريا في الوسط ووادي دا أوستا وجنوب تيرول في الشمال، أقل من 10 حالات جديدة في كل منها.

وفقاً لمعهد «آى إكس إى» لاستطلاعات الرأي، يوافق 60% من الإيطاليين على تعامل الحكومة مع الوباء، لكن 41% فقط يرون أن التدابير المتعلقة بالاقتصاد فعالة، مقابل 52% كانوا يرون ذلك قبل ثلاثة أسابيع.

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