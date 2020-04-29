بولندا تعيد فتح الفنادق ومراكز التسوق في 4 مايو

المصدر: وارسو (د ب أ)

تعتزم بولندا إعادة فتح الفنادق ومراكز التسوق اعتبارا من الرابع من مايو المقبل، لكنها تشجع مواطنيها على الإبقاء على إجراءات التباعد الاجتماعي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي عن القرار خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وستبقى بعض القيود حول إعادة فتح المنشآت.



وستكون مراكز التسوق قادرة على استيعاب شخص واحد لكل 15 مترا مربعا من مكان البيع بالتجزئة. وستظل صالات الطعام ومراكز اللياقة البدنية والملاعب مغلقة.

وستفتح الفنادق أبوابها، شريطة الإذعان لقوانين السلامة. وستبقى حمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية في الفنادق مغلقة.



بالإضافة إلى ذلك ستسمح بولندا للمكتبات والمتاحف بإعادة فتح أبوابها.

يذكر أن بولندا سجلت حتى الآن إجمالي 12415 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و606 حالات وفاة.

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