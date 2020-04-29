بكين تخفّض مستوى الطوارئ بمواجهة «كورونا»

المصدر: بكين - د.ب.أ

تتأهب بكين لخفض مستوى الطوارئ المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا» من الدرجة الأعلى إلى ثاني أعلى درجة ابتداء من غد الخميس، حسبما أفاد الإعلام الرسمي الصيني.

وذكرت صحيفة الشعب أن المسافرين الذين يصلون إلى الفنادق في العاصمة الصينية لن يكونوا مطالبين بعد الآن بتقديم دليل على أن نتيجة فحص الحمض النووي لديهم أظهرت خلوهم من الفيروس.



وسوف يتمكن عمال توصيل الطلبات (الدليفري) ومديرات المنازل والزوار من دخول التجمعات السكنية بمجرد إبراز دليل على الصحة الجيدة من خلال رمز يتم تلقيه من حكوماتهم المحلية عبر تطبيق المراسلة الصيني «وي تشات». وقال تشن باي، نائب الأمين العام لحكومة بلدية بكين، وفقا لصحيفة الشعب، إن المسافرين العائدين إلى بكين من مناطق أخرى «منخفضة المخاطر» في البلاد لن يُطلب منهم بعد الآن العزل الذاتي في منازلهم لمدة 14 يوماً.

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