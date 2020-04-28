افريقيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كورونا

المصدر: أديس أبابا -واس- الجزائر- وكالات

سجلت الدول الأفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا 32 ألفاً و 182 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء.



وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن (كوفيد 19) أودى بحياة 1428 شخصًا في دول القارة الأفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.



ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية الإثنين، عن تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جميعهم مصريون، فضلا عن وفاة 20 حالة جديدة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد امس هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة، بحسب موقع الوزارة على موقع فيسبوك.



إلى ذلك، ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر إلى 135 حالة إصابة جديدة و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات إلى 432 حالة، فيما وصل مجموع الإصابات إلى 3515 منتشرة عبر 47 ولاية، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحافي اليومي.

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