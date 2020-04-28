اليونيسف تخشى تهديداً جسيماً للأطفال جراء توقف التلقيح

المصدر: إسلام أباد - أ.ف.ب

شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على أن دول جنوب آسيا يجب أن تستأنف حملات التحصين التي توقفت بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد بمجرد احتواء الوباء، لأن تعليقها يعرض مئات الآلاف من الأطفال للخطر.



وقالت جان غوف مديرة اليونيسف في جنوب آسيا إنه «فيما يبدو أن كوفيد-19 لا يصيب أعداداً كبيرة من الأطفال بأمراض خطيرة، فإن صحة مئات الآلاف من الأطفال قد تتأثر بهذا الانقطاع في خدمات التحصين»، متحدثة عن «تهديد جسيم».



وأوقفت بنغلاديش والنيبال حملاتهما للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية، في حين أوقفت أفغانستان وباكستان، وهما من بين ثلاث دول في العالم ما زال مرض شلل الأطفال منتشراً فيها، حملات التلقيح ضد هذا المرض، الأمر الذي يثير قلق اليونيسف التي عبرت عنه في بيان.



ونتيجة لذلك، تم بالفعل الإبلاغ عن انتشار وبائي في مناطق متفرقة للأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الحصبة والدفتيريا، في بنغلادش وباكستان والنيبال، وبالتالي، توصي اليونيسف بشدة «الحكومات» بأن «تبدأ الآن في التخطيط لتكثيف أنشطة التطعيم بمجرد السيطرة على جائحة كورونا المستجد».



حتى أنها تدعو إلى مواصلة حملات التطعيم مع اتخاذ التدابير اللازمة.



وقال بول روتر، مستشار اليونيسف، إنه «بمجرد اتخاذ العاملين الصحيين الاحتياطات المناسبة، خصوصا من طريق غسل أيديهم، لا يوجد سبب لعدم مواصلة التطعيم. لا بل من المهم أن يستمر التطعيم».



لقد تراجع بسبب كوفيد-19 توريد اللقاحات في المنطقة مؤثراً على إنتاجها، «مما أدى إلى نقص إضافي». ووفقاً لليونيسف، فإن الهند، التي تباطأ اقتصادها بشكل حاد بسبب الإغلاق الوطني المستمر منذ شهر، قدمت لليونيسف 1,25 مليار جرعة في عام 2019.

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