المفوضية الأوروبية تدعو لاستغلال «كورونا» لتعزيز خطط البيئة والمناخ

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إلى التمسك بخطط حماية البيئة والمناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي في ظل جائحة «كورونا».



وقالت فون دير لاين في رسالة مسجلة بالفيديو تم نشرها اليوم الثلاثاء: «إذا استخدمنا الاتفاق الأخضر الأوروبي كبوصلة، سيمكننا جعل أزمة هذا الوباء فرصة... لتشكيل اقتصاداتنا بشكل مختلف وجعلها أكثر قدرة على المقاومة. ويمكننا تسليم أطفالنا هذا العالم كمكان أفضل».



يشار إلى أن وزراء من 30 دولة أجروا مشاورات على مدار أمس الاثنين واليوم الثلاثاء تحت قيادة الحكومة الاتحادية في ألمانيا، بشأن كيفية الجمع بين تحقيق الانتعاش الاقتصادي في ظل الأزمة وتحقيق حماية المناخ. وجاء ذلك في «حوار بطرسبرج» الأول للمناخ، والذي عقد في شكل مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.



وقالت فون دير لاين إنه قد يمكن السيطرة على أزمة «كورونا»، واستدركت قائلة: «ولكن تغير المناخ لن يمكننا التحكم فيه لفترة طويلة»، مؤكدة ضرورة «عدم العودة إلى العادات القديمة الضارة بالبيئة»، ولكن يجب التعلم من أزمة الوباء حالياً في ظل الاستثمارات التي تقدر بمليارات لمواجهتها.



ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أيضاً إلى ضخ استثمارات في مجال الطاقات المتجددة ومن أجل إنتاج سيارات نظيفة ومنازل صديقة للمناخ، وأوضحت أن الاتفاق الأخضر سيصير «أيضاً محركاً للانتعاش الاقتصادي».

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