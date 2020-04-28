244 وفاة و10.752 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية في "مئوية" اكتشافه

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية 14 حالة اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الـ 100 من اكتشاف الحالة الأولى من الإصابة في كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب.

وعلى الرغم من زيادة الحالات الواردة من القادمين من الخارج، قل عدد حالات انتقال العدوى داخليا، حيث ظل المعدل اليومي من الإصابات الجديدة في حدود 10 لليوم العاشر على التوالي.

وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بمقدار 14 حالة مقارنة مع اليوم السابق له لتصل حصيلة الإصابات إلى 10,752.

وبلغ المعدل اليومي للإصابات 18 حالة في يوم 18 من الشهر، من ثم انخفض إلى 8 حالات في يوم 19 و13 حالة في يوم 20 و9 حالات في يوم 21 و11 حالة في يوم 22 و8 حالات في يوم 23 و6 حالات في يوم 24 و10 حالات في أيام 25 و26 و27 كل على حدة.

ومن بين الـ 14 إصابة الجديدة، كانت 12 حالة واردة. ومن بين الـ 12 حالة الواردة، اكتشفت 3 حالات أثناء عملية الحجر الصحي وجاءت 4 حالات في سيئول و3 حالات في إقليم كيونغكي وحالتان في دايغو.

وجاءت حالتان لانتقال العدوى داخليا، حالة وحدة في كل من إنتشون وإقليم كيونغ سانغ الشمالي.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 244 حالة بزيادة حالة واحدة.

وتم رفع الحجر الصحي عن 90 مصابا بعد أن تماثلت حالتهم الصحية للشفاء التام من الفيروس ليصل الإجمالي إلى 8,854 متعافى.

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