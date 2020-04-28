دراسة: الفيروس ينتشر في الأماكن المغلقة

المصدر: (بكين - د.ب.أ)

خلصت دراسة جديدة، إلى أن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، يبقى في الهواء في الأماكن أو الغرف المزدحمة التي تفتقر للتهوية. وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن الباحثين بمستشفيين في ووهان الصينية، عثروا على آثار للمادة الوراثية للفيروس في هواء مراحيض المستشفيات، والأماكن الخارجية التي بها تجمعات كبيرة، وفي الغرف التي يقوم بداخلها أفراد الطاقم الطبي بخلع ملابسهم الحمائية. ولم توضح الدراسة، التي نشرت في دورية «نيتشر ريسيرش»، ما إذا كانت جزئيات الفيروس العالقة في الهواء، يمكن أن تسبب العدوى.

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