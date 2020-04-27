«كورونا» يؤجّل محاكمة تسليم أسانج في بريطانيا

المصدر: لندن- أ.ف.ب

أرجأت قاضية بريطانية، اليوم الاثنين، جلسات استماع بشأن تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج كان من المفترض أن تبدأ الشهر المقبل، بعدما منعه وباء «كورونا» من لقاء محاميه.

وفي جلسة استماع تمهيدية في محكمة الصلح في ويستمنستر في لندن، وافقت القاضية فانيسا باريتسر على تأجيل موعد بدء المحاكمة بشأن تسليمه التي كانت مقررة في 18 مايو وتستمر لثلاثة أسابيع. لكنها نبهت إلى أن أقرب موعد مقبل سيكون في نوفمبر.



وسيتم الاتفاق على جدول زمني جديد للقضية خلال جلسة إدارية أخرى في الرابع من مايو.



ويقبع أسانج حالياً في سجن بيلمارش الخاضع لحراسة مشددة في جنوب لندن، بينما يواجه طلباً من الولايات المتحدة بتسليمه ليحاكم بتهم التجسس.



وأفاد محاموه، الاثنين، بأنهم لم يتمكنوا من التباحث في القضية مع أسانج منذ تسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد بإغلاق شامل في بريطانيا قبل نحو شهر.



وقال محاميه إدوارد فيتزجيرالد للمحكمة: «لطالما كانت هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى أسانج».



وأضاف: «لكن مع تفشي فيروس «كورونا»، لن يكون التحضير لهذه القضية ممكناً».

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