بمعدل 52 ألف يومياً.. طفرة في معدلات الشفاء من «كورونا»

المصدر: القاهرة - البيان

مع تنامي الجهود الوطنية في كل دولة على حدة، وفي ظل الإجراءات المُتخذة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، شهدت معدلات التعافي نسباً كبيرة، آخذة في الارتفاع بشكل غير مسبوق منذ بداية الجائحة.



وبتحليل بيانات Worldometers عن النسب اليومية للإصابة والتعافي والوفاة جراء فيروس كورونا، فإنه منذ بداية شهر أبريل الجاري، يصل متوسط معدل حالات التعافي من 25 إلى 26 ألف حالة يومياً. ويصل إجمالي نسب الشفاء إلى 81 في المئة مقارنة بـ19في المئة الوفيات بالنسبة للحالات التي حُسم مصيرها (CLOSED CASES).



ارتفاع معدل الإصابات اليومية بالفيروس حول العالم، يواجهه في الوقت ذاته ارتفاع ملحوظ في نسب الشفاء. وقد بلغ عدد حالات التعافي الجديدة أمس الأحد 40799 حالة.



وبلغ إجمالي عدد المتعافين حول العالم، حتى اللحظة نحو 888 ألفاً و548 حالة، مقارنة بـ123 ألفاً و967 متعافياً في 26 مارس (أي قبل شهر من الآن)، ومقارنة بـ32 ألفاً و805 حالات في 26 فبراير (قبل شهرين).



الإحصاءات المذكورة تكشف عن زيادة عدد المتعافين بواقع نحو 25 ألف حالة في اليوم، منذ 26 مارس وحتى 26 أبريل.



وخلال أبريل الجاري يُلاحظ ارتفاع المعدلات اليومية للمتعافين؛ ففي أول الشهر بلغ عدد المتعافين في 1 أبريل 16048 خلال اليوم، فيما ارتفع المعدل إلى 52958 متعافياً في يوم واحد فقط في 25 أبريل، و40799 متعافياً أمس.



وقد بلغ إجمالي عدد المتعافين في أول أبريل 194 ألفاً و216 متعافياً



ومن إجمالي مليون و90 ألفاً و211 حالة مصابة حُسم مصيرها (بالتعافي أو الوفاة) أو ما تعرف CLOSED CASES، تعافى 882 ألفاً و954 منهم، بـ80 في المئة من إجمالي الحالات.



وأما الحالات النشطة (ACTIVE CASES) فإن 97 في المئة منها في حالة معتدلة (1.857.057 حالة)، و3 في المئة فقط في حالة حرجة (57.623 حالة).



وبلغ إ جمالي عدد حالات التعافي في أوروبا حتى يوم أمس 436,194 حالة (مقابل 121,885 حالة وفاة)، و146,046 حالة في أمريكا الشمالية (مقابل 59,955 حالة وفاة)، و228,083 حالة في آسيا (مقابل 17,243 حالة وفاة)، و49,653 متعافياً في أمريكا اللاتينية (مقابل 6,289 حالة وفاة)، إضافة إلى 10,018 متعافياً في قارة أفريقيا (مقابل 1,427 حالة وفاة).



وتجاوز عدد من الدول حاجز 100 ألف حالة تعافٍ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة (118,781 حالة)، ثم إسبانيا (117,727 حالة)، وألمانيا (112,000 حالة).

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