حريق ثانٍ بمخيم للمهاجرين في جزيرة يونانية

المصدر: أثينا - د.ب.أ

شب حريق في مخيم للمهاجرين، اليوم الاثنين، في جزيرة ساموس اليونانية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية «ايه ار تي»، وهو اليوم الثاني الذي يشهد نفس الواقعة. ونقل التقرير عن الشرطة ورجال الإطفاء شكوكهم إزاء إقدام المهاجرين العالقين هناك على إضرام النار، لإجبار السلطات على ما يبدو لنقلهم إلى البر الرئيسي.



وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية مشاهد تبين قيام الشرطة باحتجاز المهاجرين، وكذلك مهاجر يبدو أنه فاقد الوعي يحمله آخرون إلى الشارع، غير أنه لم ترد تقارير فورية عن إصابات. دمر الحريق الكثير من الأكواخ والخيام، والحاويات التي اتخذها المهاجرون كمنازل لهم، قبل السيطرة على النيران.



يشار إلى أن نحو 6800 شخص يقيمون في مخيم «فاثي» وحوله، بما يفوق سعته الأساسية بكثير.



يضغط عمدة الجزيرة، جيورجوس ستانزوس، لشهور على السلطات في أثينا لإخلاء المخيم، ولا يختلف الوضع كثيراً في جزر أخرى ببحر إيجة، التي تضم مخيمات الاستقبال الكبيرة مثل ليسبوس وكوس وليروس وخيوس.

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