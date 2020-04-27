تحقيق فرنسي في فيديو يتضمن تعبيرات عنصرية

المصدر: باريس - رويترز

ستحقق هيئة الرقابة على الشرطة في فرنسا، في مزاعم عن توجيه ضباط إهانات عنصرية لرجل، بعد اعتقاله في ضاحية فقيرة من ضواحي باريس، شهدت اضطرابات الأسبوع الماضي. وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، اليوم الاثنين، إنه لا مكان للعنصرية في الشرطة، بعد أن انتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في ما يبدو ضباطاً يسخرون من رجل قفز إلى نهر السين، في محاولة للفرار من الاعتقال.



وسُمع أحد الضباط يقول في التسجيل «إنه لا يستطيع السباحة. (بيكو) مثله لا يستطيع السباحة»، مستخدماً تعبيراً مهيناً، يطلق على العرب أو مواطني شمال أفريقيا. وأثناء اقتياده للسيارة، رد ضابط آخر قائلاً «كان يتعين عليك ربط ثقل بقدمه».



ووقع ذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، في منطقة فيلنوف لا جارين، حيث بدأت اشتباكات الأسبوع الماضي بين الشرطة وشبان. وحي سين سان دوني، الذي تقع فيه المنطقة، هو أفقر أحياء فرنسا.



والضواحي الفرنسية التي تحيط بالمدن الرئيسة، تقطنها عادة أسر المهاجرين، وظلت على مدى عدة عقود، بؤراً للغضب بسبب التهميش الاقتصادي والاجتماعي وعنف الشرطة. وأثار التسجيل المصور للإهانات العنصرية، غضباً شعبياً. وقال كاستانير على تويتر «سيتم تسليط الضوء على الأمر». وأضاف أنه تم إبلاغ هيئة الرقابة الداخلية بالشرطة. وقال «لا مكان للعنصرية في قوة الشرطة الجمهورية».

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