الأبطال المنسيون.. عمال الحقول الذين يؤمنون الطعام لموائدنا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

الأشخاص الذين يؤمنون الطعام لموائدنا لا يعملون من المنازل، بل في الحقول، ينطلقون إلى عملهم يومياً لإعادة ملء رفوف البقالة وتأمين الطعام لنا ولأطفالنا، في الوقت الذي يختبئ معظمنا "في المنازل".

ذلك هو حال العمال الزراعيين المكسيكيين في الولايات المتحدة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، والذين لا يحمل عدد كبير منهم وثائق، يفيد موقع "جي في واير". هؤلاء تم تعريفهم "كعمال أساسيين"، وهم يستحقون مثل غيرهم من عمال الحقول في أنحاء العالم التقدير نفسه كالعاملين في الرعاية الصحية والتوصيل وعمال التنظيف.. إلخ.

كتبت إحدى العاملات المكسيكيات، وتدعى ماريسيلا غوتيريز، على "تويتر": "كوفيد-19 يتفشى بسرعة في أنحاء العالم، لكن لا بد من إطعام العالم. وقد انطلق والدي إلى حقول "سنترال فالي بولاية اورانج"، في وقت مبكر من نهار الأحد، كذلك فعلت أنا إلى جانب العديد من عمال المزارع الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التوقف عن العمل. فتقدم بالشكر إلى العمال الزراعيين".

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