الهولنديون يحتفلون بـ «يوم الملك» في المنزل

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً، اضطر الهولنديون إلى الاحتفال بعيد ميلاد ملكهم الحاكم، في المنزل، متخلين بذلك عن احتفالاتهم التقليدية، بسبب حظر الاحتفالات بـ «يوم الملك» جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).



ومن جانبه، أعرب الملك ويليم ألكسندر، الذي بلغ اليوم الاثنين عامه الثالث والخمسين، عن تمنيه لمواطنيه بقضاء «يوم فريد في المنزل بمناسبة يوم الملك».



وقال الملك ويليم ألكسندر في كلمة تم بثها على الهواء مباشرة من قصره في لاهاي، قبل أن يدعو رعاياه إلى الاستمرار في احترام القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا» المستجد «احتفلوا سوياً، ولكن عن بُعد... استمروا».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز