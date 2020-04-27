شاهد.. أطفال إسبانيا يتنفسون الحرية بعد 42 يوما من الإغلاق

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

خرج الملايين من الأطفال في إسبانيا للاستمتاع بأول يوم من الحرية بعد 42 يومًا من الإغلاق، حيث خففت البلاد من قيود الإغلاق وسمحت للعائلات والأطفال بممارسة الرياضة والتنزه.

وتحاول الشرطة مراقبة تطبيق الأهالي للتعليمات الجديدة التي تسمح للأطفال بالخروج واللعب لمدة ساعة واحدة بشرط أن يرافقهم أحد الوالدين أو وصي.

ووفقاً لموقع "الديلي ميل"، تسمح التعليمات الجديدة للأطفال بركوب الدراجة أو السكوتر أو اللعب بالكرة لكنهم لا يستطيعون اللعب مع أطفال آخرين خارج مجموعة العائلة ولا يمكنهم الذهاب إلى الملاعب.

ويمكن للأطفال الخروج بين الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، لمدة ساعة واحدة، مع أحد الوالدين أو الوصي، على أن لا يزيد عددهم عن 3 أطفال في مجموعة واحدة. ويمكن للأطفال الخروج فقط لمسافة كيلومتر واحد مع ارتداء الكمامات ولكنها ليست إلزامية.

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