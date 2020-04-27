(فيديو) نانسي بيلوسي: وصفة ترامب السحرية تؤدي للتحنيط وليس للشفاء من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وصفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وصفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السحرية لمرضى فيروس كورونا بـ "وصفة التحنيط".

وقالت بيلوسي إن حقن الجسم بالمطهرات هي وصفة تؤدي للتحنيط وليس للشفاء من كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي تحدث الخميس الماضي عن فرضية "حقن" الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تصريحه الصحافي اليومي حول الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 والتي تسببت بحوالى 50 ألف وفاة في الولايات المتحدة ونحو 870 ألف إصابة.

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