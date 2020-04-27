«معقّمات كورونا» تلغي مؤتمرات ترامب الصحافية

المصدر: عواصم - وكالات

بعد أكثر من 50 مؤتمراً صحافياً حول فيروس «كورونا»، عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال شهرين، يبدو ترامب أقرب إلى إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي بعد الجدل الذي أثاره اقتراحه حقن مرضى «كورونا» بمواد معقمة.

وكتب ترامب، على «تويتر»، أن مؤتمراته الصحافية اليومية حول فيروس «كورونا»، لا تستحق بأن يسخر لها وقتاً، بعد يومين على الجدل الذي أثاره عند اقتراحه حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة كورونا.

وكتب ترامب: «ما النفع من عقد مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض، حين يكون كل ما تقوم به وسائل الإعلام الموجهة هو طرح أسئلة عدائية وترفض لاحقاً نقل الوقائع بدقة، يسجلون متابعة قياسية من الجمهور، ولا يحصل الشعب الأمريكي سوى على أخبار كاذبة، الأمر لا يستحق العناء ولا إضاعة الوقت!».

وتعضد تصريحات ترامب معلومات لوسائل الإعلام الأمريكية، مفادها أنه ينوي بسبب استيائه من الأسئلة حول طريقته لمعالجة الأزمة الصحية، وقف مؤتمراته الصحافية التي تستمر أحياناً أكثر من ساعتين. وأثار ترامب قبل يومين استغراب الكثيرين خلال أحد مؤتمراته الصحافية عندما قال: «أرى أن المعقمات تقضي على فيروس «كورونا» في دقيقة.

دقيقة واحدة، هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة في الجسم؟»، إلّا أنّه حاول التقليل من شأن تصريحاته وأكد أنّه كان يتحدث «بسخرية» عن هذه المسألة.

وفيما أنهى ترامب مؤتمره الصحافي، الجمعة، بعد 20 دقيقة ورفض الإجابة عن أي سؤال، لم يعقد البيت الأبيض، السبت، أي مؤتمر صحافي، بعد أن نظم 50 مؤتمراً صحافياً خلال شهرين.

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