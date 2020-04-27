مستشفيات ووهان خالية من مصابي «كورونا»

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت الصين، خلو جميع مستشفيات مدينة ووهان من أية إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصرّح مسؤول صيني في مجال الصحة، للصحافيين، أمس، أنّ مستشفيات مدينة ووهان، مركز إقليم هوبي، أصبحت خالية من أية حالة إصابة بفيروس كورونا.

بدوره، قال الناطق باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، في إفادة صحافية: «آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد 19، في ووهان صفراً، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد».

ووفقاً للإحصائيات، فقد سجلت مدينة ووهان 46452 حالة إصابة، أو 56 في المئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، كما شهدت وفاة 3869 مواطنا، أو ما يمثل 84 في المئة من وفيات كورونا على مستوى البلاد.

وكانت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية أظهرت، أمس، أن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون أن تسجل أي حالة وفاة.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة ست حالات منقولة محلياً من بينها خمس حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرقي البلاد.

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