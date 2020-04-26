الإعلام البريطاني يمتدح جهود دبي في محاصرة كورونا

المصدر: دبي - سيد صالح

اهتمت أكثر من وسيلة إعلام بريطانية بالتدابير التي أعلنت عنها دبي في ختام الأسبوع الماضي وبدأت في تطبيقها أمس لتخفيف الحظر المفروض على حركة السكان في كافة أرجاء الإمارة، بُغية احتواء جائحة «كوفيد-19» والحد من انتشارها.

ونشرت صحيفة «فاينينشيال تايمز» تقريراً عن قرار رفع الحظر الجزئي على حركة السكان في دبي، وذكرت أن القرار يعد بمثابة توطئة لإعادة دبي أمام الحركة لتصبح كما كانت عليه قبل تفشي «كوفيد-19» في كافة أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن رفع الحظر هو المرحلة الأولى من عملية تدريجية لإعادة فتح دبي، حيث تتكون هذه العملية من أربعة مراحل.

وأكد التقرير أن القرار صدر بعد مشاورات مع عدد كبير من الجهات والهيئات المعنية بالأمر في دبي، بما في ذلك مالكي مراكز التسوق ومتاجر التجزئة.

ونشر موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي تقريراً خاصاً عن رفع الحظر الجزئي، وذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح الحظر الذي شارفت مدته على شهر كامل في الحد من انتشار الجائحة بين سكان الإمارة إلى حد كبير، وفقاً لنتائج عملية تقييم مدروسة أجرتها الجهات المعنية في دبي لنتائج الحظر.

وأضاف التقرير أن الصرامة التي تميزت بها إجراءات الحظر كان لها الفضل الأول في الحد من انتشار الجائحة بين سكان دبي.

وبدورها، أشادت صحيفة «إكسبريس» بالقرار ووصفته بالإيجابي، وأعربت عن أملها بأن يكون القرار تمهيداً لعودة المواطنين البريطانيين العالقين في دبي بسبب توقف حركة الطيران في مختلف أنحاء العالم بعد تفشي الجائحة.

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