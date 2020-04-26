ترامب يعتبر إفادته الصحافية بشأن كورونا «مضيعة للوقت»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قررت مجموعة المهام الخاصة المعنية بفيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض عدم عقد إفادة صحافية اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، في ظل غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأضواء بعد تعليقات مثيرة للجدل بشأن الحقن بالمطهرات والمعقمات.



ويوم الخميس، اقترح الرئيس ترامب أن حقن المرضى بالمطهرات والمعقمات قد يساعد في علاج فيروس كورونا، في تصريحات عرضته لانتقادات.



وأدت التعليقات إلى تحذير من الشركة المصنعة لمنتجات التنظيف «لايسول» و«ديتول» ضد استهلاك المطهرات، كما أصدرت وكالات الصحة العامة تحذيرات.



وبعد إيجاز صحافي غير مكتمل ومن دون تلقي أسئلة، الجمعة، وعدم عقد الإيجاز الصحافي السبت، غرّد ترامب تغريدة على موقع «تويتر»، أثارت تساؤلات حول مستقبل الحدث اليومي. وقال ترامب «ما هو الغرض من عقد مؤتمرات صحافية بالبيت الأبيض عندما لا تطرح وسائل الإعلام السخيفة سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة؟».

وتابع «إنهم يحصلون على تقييمات قياسية، والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الكاذبة. إنها لا تستحق الوقت والجهد!»

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