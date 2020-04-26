«كورونا» ينقل اللاجئين لشقق سياحية في البرتغال

المصدر: لشبونة - رويترز

قالت السلطات في البرتغال إنها ستجري فحوصاً للكشف عن إصابة نحو 500 من طالبي اللجوء بفيروس «كورونا» وستنقل بعضهم إلى شقق سكنية خالية بسبب عدم وجود سياح، وذلك بعدما أدى تفش للفيروس في نُزُل للمهاجرين الأسبوع الماضي للتدقيق في الأماكن المزدحمة التي قد تؤدي لانتشار الفيروس.



وتستضيف البرتغال 800 من طالبي اللجوء في نُزُل في أنحاء البلاد أثناء انتظارهم البت في طلباتهم. وأدى رصد حالة إصابة بالفيروس في نُزُل في لشبونة الأسبوع الماضي إلى إجراء فحوص لجميع قاطنيه وعددهم 175 مما أدى لاكتشاف إصابة 138 منهم بالفيروس.



وقالت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الأحد إنها تخطط «للاستفادة من تراجع الضغط على سوق الإسكان بالعاصمة» لنقل بعض طالبي اللجوء إلى شقق سكنية خالية بسبب عدم قدوم سياح هذا الصيف.



ولدى مجلس اللاجئين المسؤول عن تسكين طالبي اللجوء أثناء النظر في طلباتهم مساحة تكفي 150 شخصاً، ويسكن الباقون في نُزُل أو بيوت شباب.

وقالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو اليوم الأحد إن دراسة شملت نحو ثلاثة آلاف من حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في البلاد والتي تبلغ 23864 حالة تشير إلى أن السكن المشترك وانتقال العدوى في الأماكن المزدحمة مثل دور الرعاية ونُزُل لشبونة هما السببان الرئيسيان لانتقال المرض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز