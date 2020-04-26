إصابات «كوفيد19» تتخطى عتبة 30 ألفاً في القارة السمراء

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» في القارة السمراء، تجاوز الـ30 ألف حالة.



وأكد الفرع الأفريقي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في القارة السمراء تجاوز 30 ألف حالة.



في الأثناء، أرسلت كوبا 216 من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى جنوب أفريقيا وهم أحدث مجموعة بين ما يزيد على 20 فريقاً طبياً أرسلتها إلى أنحاء مختلفة من العالم لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» فيما يسميه البعض التضامن الاشتراكي ويصفه آخرون بالدبلوماسية الطبية.



وأوفدت كوبا حوالي 1200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى دول في أفريقيا ومنطقة الكاريبي بالأساس، ولكنها أرسلت فرقها الطبية أيضاً إلى دول أوروبية غنية مثل إيطاليا التي عانت بشدة من فيروس «كورونا» المستجد.



وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زولي ماخيز في مؤتمر صحافي هذا الشهر «ميزة كوبا هي أنها نموذج للصحة المجتمعية.. نموذج نود استخدامه».



وكتبت سفارة كوبا على تويتر أن جنوب أفريقيا أرسلت إمدادات طبية إلى كوبا للمساعدة في مكافحة فيروس «كورونا» في الطائرة التي تعود الآن حاملة أفراد الفريق الطبي.

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