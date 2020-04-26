55 % من اليونانيين مستعدون للعودة للحياة الطبيعية

المصدر: ترجمة: اليازية البدواوي

بعد تجربة دبي ودول حول العالم في تخفيف قيود الإغلاق التام، بدأت آفاق انحسار الأزمة الصحية العالمية تلقي بظلالها على آمال الشعوب حول العالم، منهم اليونانيون الذين أبدى أكثر من نصفهم خلال أحد الاستطلاعات توقهم للعودة للحياة الاعتيادية.

وفقًا لدراسة جديدة نشرتها مؤخرًا شركة "أبحاث كابا" التي تتخذ من أثينا مقراً لها، فإن أكثر من 55% من اليونانيين مستعدون للعودة إلى حياتهم "الطبيعية" بمجرد انحسار الجائحة التاجية، وقد أجريت الدراسة على مستوى الدولة بين 15-17 أبريل الماضي لاستكشاف المواقف المتغيرة تجاه "كوفيد-19"، نقلاً عن "غريك تايمز".

كما أظهرت النتائج أن 7٪ قالوا إن الحياة لن تكون هي نفسها أبدًا، كما أن 25 ٪ آخرين أكدوا أنهم سيشعرون بالأمان عند العثور على دواء أو علاج، الأمر الذي يشير إلى مزيد من التفاؤل بأن الأزمة الصحية سيتم التعامل معها خلال الشهر المقبل.

في هذا الصدد، أعلن نائب وزير الحماية المدنية لإدارة الأزمات في اليونان، نيكوس هاردالياس، أنه سيتم رفع القيود تدريجياً عن البلاد بدءاً من مايو.

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