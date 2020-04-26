وفيات كورونا بإيران الأقل منذ 46 يوماً

المصدر: طهران - د.ب.أ



أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5710 حالات، بعد تسجيل 60 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهذا العدد للوفيات هو الأقل الذي يتم تسجيله في البلاد منذ 46 يوماً. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 90 ألفاً و481 حالة، بعد تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة. ووصف حالة 3079 من المصابين بالحرجة. كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 ألفاً و657 شخصاً، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.

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