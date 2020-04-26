مقتل جنديين و 9 مسلحين باشتباكات في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

قتل اثنان من الجنود الباكستانيين وتسعة مسلحين، اليوم الأحد، في اشتباك بالمنطقة الحدودية الواقعة بشمال غرب البلاد بالقرب من أفغانستان.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني إن خمسة جنود آخرين أصيبوا في تبادل إطلاق النار. كما تمكن الجيش من إلقاء القبض على أحد أعوان الإرهابيين، وصادر كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات من مخبئهم في وزير ستان الشمالية، المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الأفغانية، التي كانت تعد بمثابة قاعدة للمسلحين المتشددين حتى أعوام قليلة مضت.

وكان الجيش الباكستاني تمكن من إخراج المسلحين من المناطق الحدودية خلال سلسلة من الهجمات منذ عام 2014، ولكنهم ما زالوا يشنون هجمات مفاجئة.

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