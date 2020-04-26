حصيلة وفيات كورونا حتى أمس

المصدر: أ ف ب

خلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 200,736 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 2,864,070 سُجّلت رسميّاً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء. وتماثل للشفاء ما لا يقلّ عن 772,900 شخص.

وهذا العدد من الحالات التي تمّ تشخيصها لا يعكس إلّا جزءًا صغيرًا من العدد الفعلي لمَن أصيبوا بالعدوى، إذ إنّ بلدانًا عدّة لا تجري اختبارات الكشف سوى للحالات التي تتطلّب النقل إلى المستشفى.

ومنذ مساء الجمعة، تمّ تسجيل 6813 وفاة جديدة و93320 إصابة في كلّ أنحاء العالم.

والولايات المتحدة التي سجّلت أوّل وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ أوائل فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّرًا مع 53070 وفاة من بين 924865 إصابة.

وبعد الولايات المتحدة، البلدان الأكثر تأثّرًا هي إيطاليا التي سجّلت 26384 وفاة من بين 195351 إصابة، تليها إسبانيا مع 22902 وفاة و223759 إصابة، ثمّ فرنسا مع 22614 وفاة و161488 إصابة، والمملكة المتّحدة مع 20319 وفاة و148377 إصابة.

وسجّلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو)، حيث بدأ الوباء، رسميًا 82816 إصابة بما في ذلك 4632 وفاة.

وبلغ مجموع الوفيّات في أوروبا 122171 وفاة من مليون من بين 1360314 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 55586 وفاة و969896 إصابة، وفي آسيا 7854 وفاة من بين 195102 إصابة، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 7434 وفاة و150162 إصابة، والشرق الأوسط 6225 وفاة من بين 150625 إصابة، وإفريقيا 1361 وفاة من بين 29981 إصابة، وأوقيانيا 105 وفيات من بين 7991 إصابة.

أُعدّت هذه الحصيلة اعتمادًا على بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.