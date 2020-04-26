وفيات «كورونا» تزايدت 10 أضعاف في شهر

المصدر: دبي - البيان

تزايدت وفيات وباء «كورونا»، 10 أضعاف في ظرف شهر، بشكل قياسي، حيث سجلت في 25 مارس الماضي 18,923 ضحية، وبلغ عدد المصابين 423,670 شخصاً. فيما وصلت الوفيات إلى 197303 وفاة، في كل أنحاء العالم، منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بينما بلغ عدد الإصابات مليونين و821 ألفاً و30 إصابة، سُجلت رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.



وفي مقارنة أعدتها «البيان»، لرصد أهم التغييرات التي حدثت خلال الفترة ما بين 25 مارس و25 أبريل، فقد تبين تزايد عدد الوفيات إلى 10 أضعاف، حيث سجلت في 25 مارس الماضي 18,923 ضحية، بينما وصلت الوفيات اليوم السبت إلى 197303 حالات، فيما سجلت الإصابات في 25 مارس 423,670 شخصاً. بينما بلغت اليوم عدد الإصابات مليونين و821 ألفاً و30 إصابة، سُجلت رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.



والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً، مع 51949 وفاة، و905333 إصابة، وشفي ما لا يقل عن 99079 منها.



وفي 25 مارس الماضي، كانت الصين من أكثر البلدان تأثراً من حيث أعداد المصابين، برقم يصل إلى 81 ألفاً و591 حالة مصابة، تليها إيطاليا بإجمالي 69.176 مصاباً، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية ثالثاً بإجمالي حالات مصابة تصل إلى 55,225، تليها إسبانيا في المركز الرابع بـ 42,058 حالة، وتختتم القائمة ألمانيا، بتسجيل 32,991 حالة. واليوم، حسب إحصاءات «فرانس برس»، و«مواقع صحية»، بناء على جهات رسمية، فقد قارب عدد الإصابات في أمريكا لوحدها مليون شخص، وإسبانيا 224 ألف شخص، وإيطاليا 192 ألف شخص، وفرنسا 159 ألف شخص، وألمانيا 155 ألف شخص، فيما وصلت عدد الإصابات في آسيا 454 ألف شخص، وأفريقيا 30 ألف شخص.



والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في أوائل فبراير/شباط، هي الدولة الأكثر تضرّراً، مع 51949 وفاة و905333 إصابة. وشُفي ما لا يقلّ عن 99079 منها.



وذكرت جامعة جونز هوبكنز، وفقاً لما أذاعته قناة «فوكس نيوز 23» الأمريكية منذ قليل، أنه أصيب أكثر من 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك أكثر من 905000 شخص في الولايات المتحدة - بفيروس «كورونا» المستجد.