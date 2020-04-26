خلافات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

المصدر: بروكسل - د ب أ

تبادلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الاتهامات بالتسبب في عدم التقدم بعد الأسبوع الثاني من المحادثات حول العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاق تجاري مهم.

وقال مسؤول بريطاني «تم إحراز تقدم محدود في سد الفجوات بيننا وبين الاتحاد الأوروبي» ومع ذلك، فإن لندن «تأسف» لأن الاتحاد الأوروبي يعرض شروط صفقات تجارية نرى أنها أقل تفضيلاً من تلك المعروضة على دول أخرى خارج التكتل.

وتزعم بروكسل أن بريطانيا أكثر اندماجاً في الكتلة المكونة من 27 دولة من الشركاء الآخرين الذين أبرمت معهم اتفاقيات تجارية. واتهم ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بريطانيا برفضها «الانخراط بجدية في مجموعة من النقاط الأساسية» بعد الجولة الثانية من المفاوضات بشأن العلاقات في ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).