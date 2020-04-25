الغذاء مجاناً لكبار السن في كاليفورنيا

المصدر: واشنطن ـ أمير نبيل

ربما تصادف بداية شهر رمضان المبارك مساعي لإطفاء نيران جائحة كورونا وتداعياتها على حياة الأمريكيين بالتكاتف الإنساني في ما بينهم لتخفيف أضرارها المادية والإنسانية والصحية.

في ولاية كاليفورنيا التي كانت من بين أكثر الولايات الأمريكية تضرراً من فيروس كورونا (كوفيد 19)، أعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم إطلاق برنامج جديد تحت اسم «توصيل المطاعم.. وجبات منزلية للكبار» والذي تشارك فيه المطاعم المحلية بالولاية لإعداد وتوصيل وجبات مجانية لكبار السن من المحتاجين.

تعزيز الوظائف

وقال جافين «يتم هذا البرنامج بالشراكة مع الهيئة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ، على مستوى الولاية، ويعد الأول من نوعه في البلاد».

وحسب تقديرات حاكم كاليفورنيا فإن هناك 5.7 ملايين شخص من كبار السن في الولاية ومن بينهم 1.7 مليون يعيشون بمفردهم.

وإضافة إلى مساعدة هؤلاء كبار السن المحليين في الولاية، فإن البرنامج يستهدف كذلك تعزيز الوظائف واستحداث المزيد منها بعد تضرر الكثيرين من جراء الإغلاق الاقتصادي بسبب تفشي وباء كورونا.

وذكر نيوسوم أن هذه الشراكة سوف تسمح للمطاعم إما بالإبقاء على عامليها الحاليين أو إعادة توظيف جدد. وستقوم المطاعم بتقديم ثلاث وجبات يومياً، على مدى 7 أيام في الأسبوع لكبار السن.

برنامج نوعي

وفي تغريدة له على تويتر قال نيوسوم إن «كاليفورنيا أطلقت أول برنامج من نوعه على مستوى الولايات المتحدة، وستقوم المطاعم المحلية بتوصيل وجبات للكبار، ثلاث وجبات يومياً، من دون مقابل، وهذا سيساعد على إيجاد وظائف للمشروعات المحلية ويقدم العون للمحتاجين».