إيطاليا.. الاحتفال بسقوط الفاشية ينتقل إلى شرفات المنازل

المصدر: دبي - البيان

احتفلت إيطاليا السبت بالذكرى الـ«75» لانتصار المقاومة الإيطالية وتحرير البلاد من الحكم الفاشي، الذي قاده بينيتو موسوليني المتحالف مع النازية عام 1945.

وكان للاحتفال هذا العام مظاهر أخرى جديدة بحسب رصد عبر تقارير إعلامية وصور ومقاطع فيديو. فقد خلت شوارع المدن الإيطالية وساحاتها من إحياء ذكرى الانتصار، وبينما فقد الاحتفال «الساحات» التي كانت تغص بالفعاليات سنوياً، فإن البديل لم يكن أقل حماساً، حيث تحولت شرفات المنازل إلى بديل للتجمعات المركزية، وصدحت أغنية «بيلا تشاو» الشهيرة (وداعاً أيتها الجميلة) من الأبنية السكنية، مع غناء جماعي للقاطنين في المنازل. كما شهد الاحتفال مبادرات من هواة ومحترفي العزف والغناء بترديد الأغنية وسط تصفيق من الجيران.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السياسيين كرئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا استغلوا الذكرى الخامسة والسبعين للتحرر من الاحتلال النازي موضوع هذه المناسبة وما صاحبه من مقاومة للنازيين مناسبة لمخاطبة المواطنين للثبات في مكافحة الإصابة بالفيروس.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قام عازف موسيقى الجاز الشهير باولو فريسو بعزف مقطوعة بميدان خالٍ في مدينة بولونيا ورفع مقطع الفيديو الذي يصورها على شبكة الإنترنت، وهي من الموسيقى التي ترجع إلى أغانٍ شعبية قديمة.