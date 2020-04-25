طارد الحشرات لمكافحة «كورونا» في بريطانيا!

المصدر: لندن - وكالات

«طارد الحشرات» لمكافحة فيروس كورونا، خطوة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية نيتها في اتباعها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول جدواها. مضت وزارة الدفاع البريطانية، إلى القول إنّها تخطط لشراء مخزون من منتج يحتوي على مستخلص زيت الكافور الليموني، يسمى «سيتريوديول»، إلّا أنه لا تزال هناك تساؤلات حول فعاليته، لاسيما وأن المسؤولين البريطانيين يرفضون الكشف عن أي دليل على أنه سينجح.



وتكشف التقارير الإعلامية البريطانية، عن أنه سيتم إعطاء طارد الحشرات لعناصر من القوة المكلفة لمكافحة فيروس «كورونا» من الجيش البريطاني، التي تضم 20 ألف جندي. وذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه، أن هذه الخطوة تعد اختيارية وإضافية للإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها بمواجهة الوباء. وأشار إلى أنه حتى وإن لم يثبت طارد الحشرات فعاليته، فإن استخدامه لن يشكل خطراً، موضحاً أنه سيتم أيضاً منح الجنود مطهراً ليرشوه على أنفسهم قبل أن يغتسلوا، فضلاً عن فيتامين (د) لتقوية جهازهم المناعي.



وتأتي الخطوة، على الرغم من عدم وجود أي تأكيد من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، أو من منظمة الصحة العالمية، تربط انتقال عدوى وباء «كوفيد 19» بالبعوض أو غيره من الحشرات، ما سيجعل من استخدام مبيد للحشرات إجراء غير فعّال.