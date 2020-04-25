كورونا يزيد مخاطر انقراض وحيد القرن الأبيض

المصدر: نيروبي - د.ب.أ



أوقفت القيود التي فرضها فيروس «كورونا»، جهود باحثين مؤقتاً لإنقاذ وحيد القرن الأبيض الذي يوشك على الانقراض في كينيا. وقال ناطق باسم معهد «لايبنيتس» لأبحاث حدائق الحيوان والحياة البرية في ألمانيا، ستيفن سيت: «لقد توقفت جميع الجهود». وأرجأ تفشي فيروس «كورونا» سفر علماء في لجنة علمية دولية إلى كينيا هذا الشهر لإجراء المزيد من الأعمال، إذ تأجّلت رحلتهم بسبب القيود على السفر في ألمانيا وكينيا، بعد أن كانوا ينوون السفر في أغسطس أو أكتوبر. ويحاول علماء من المعهد والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا، استخدام التلقيح الاصطناعي لإنقاذ حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالية من الانقراض. وعاشت الآلاف من تلك الأنواع في السابق في أفريقيا، إلّا أنها أصبحت عرضة لمخاطر الانقراض بسبب عمليات الصيد غير المشروعة.