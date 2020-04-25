الصحة العالمية تخطئ بخصوص دواء لعلاج كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

قالت تقارير بريطانية، إن منظمة الصحة العالمية نشرت عن طريق الخطأ وثائق عن تجارب سريرية مبشّرة تقوم بها الشركة الأمريكية في شيكاغو بخصوص علاج فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود لحذفها بعد ذلك من موقعها الرسمي.



وأوضحت صحيفة «الغارديان البريطانية» إن دواء Remdesivir «ريمديسيفير» الذي اعتقد أنه قد يكون من أفضل العلاجات المحتملة للفيروس فشل في إظهار نتائج إيجابية.



وبعد أن أظهر في بداية تجربته السريرية نتائج مذهلة وواعدة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة جلعاد الأمريكية المصنعة للدواء في الأسبوع الماضي بشكل كبير، فقد فشل أهمّ دواء محتمل لعلاج فيروس كورونا.



وأوضحت مصادر أمريكية مطلعه لصحيفة «الغاريان البريطانية»إن منظمة الصحة العالمية نشرت عن طريق الخطأ وثائق عن تجارب سريرية مبشّرة لدواء ريمديسيفير قبل أن تعود لحذفها بعد ذلك من موقعها الرسمي.



وأزالت المنظمة تقرير التجربة من بيانات التجارب السريرية وقال متحدث باسمها إنه تم تحميلها في وقت مبكر جدا عن طريق الصدفة، وأضاف تخضع المخطوطة لمراجعة العلماء ونحن ننتظر نسخة نهائية قبل تعليقات منظمة الصحة العالمية.



وأخضع 237 مريضاً للتجربة في الصين، أعطي لـ 158 منهم ريمديسيفي قبل أن تتوقف التجربة لعدم ظهور نتائج، وتوفي 14 في المئة ممن أعطوا الدواء مقارنة بـ 13 في المئة ضمن من لم يقدم لهم.



وأضاف التقرير: تم إيقاف ريمديسيفير في وقت مبكر لدى 18 من المرضى، أي 11.6 في المئة، بسبب الآثار الجانبية، ولم ترد تفاصيل في التقرير القصير عن هذه الآثار.



والدواء الذي صنعته شركة جيلياد ساينسز الأمريكية هو مضاد للفيروسات تم استخدامه ضد إيبولا في أفريقيا.