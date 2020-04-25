اليابان: «أفيغان» يصنع الفارق بمواجهة الفيروس

المصدر: (طوكيو ـ البيان)

أبدى رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، حماساً كبيراً لعقار مضاد للإنفلونزا اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقاً في الحرب ضد فيروس كورونا، وفق تقرير مطول نشرته وكالة كيودو للأنباء.

وأوردت الوكالة اليابانية، تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماماً، لكنها أشارت أيضاً إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة «آثاره الجانبية»، إن وجدت. وكان رئيس الوزراء الياباني قد أعلن في مؤتمر صحافي في 7 أبريل الجاري، أن دواء «أفيغان» قد أعطي بالفعل لأكثر من 120 شخصاً مصابين بمرض «كوفيد 19».

مشيراً، إلى أن حكومات تتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد. ونوه آبي آنذاك إلى أن حكومته تعتزم التوسع، إلى أقصى حد ممكن، في إعطاء الدواء للمرضى الذين يرغبون في تناوله، موضحاً أن بلاده ستزيد مخزونها من أفيغان، الذي تصنعه شركة فوجي فيلم توياما الكيميائية، إلى ثلاثة أضعاف الكمية الحالية بما يكفي لعلاج مليوني شخص.