ترامب: جونسون في حالة رائعة

المصدر: (واشنطن - رويترز)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حالة «رائعة» بعد إصابته بمرض «كوفيد 19»، مع تزايد التكهنات بأن الزعيم البريطاني يستعد للعودة للعمل ليقرر كيفية رفع إجراءات العزل العام.

وأمضى جونسون، 55 عاماً، ثلاث ليال في العناية الفائقة بأحد مستشفيات لندن في وقت سابق هذا الشهر بعد معاناته من مضاعفات (كوفيد 19) الأمر الذي استدعى إمداده بالأكسجين. وقال فيما بعد إنه مدين بحياته للعاملين بالمستشفى.

وقال ترامب عن مكالمته مع جونسون في وقت سابق هذا الأسبوع «لقد بدا رائعا.. مثل بوريس القديم. إنه في أفضل حال».

وذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن جونسون يعتزم العودة إلى العمل بعد غدٍ الاثنين، وقال وزير الصحة مات هانكوك إن رئيس الوزراء يتحسن وفي حالة معنوية جيدة.