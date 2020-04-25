حاكم نيويورك يبرئ الصين: كورونا جاءنا من أوروبا

المصدر: نيويورك - رويترز

برأ حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، الصين، من أنها مصدر فيروس «كورونا»، الذي تفشّى بين مواطني ولايته، معرباً عن اعتقاده بأنّ إيطاليا هي مصدر الوباء. واستند كومو في استنتاجاته إلى بحث أجرته جامعة نورث إيسترن، يفيد بأن سلالات فيروس «كورونا» المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين.

استشهد كومو بالبحث الذي أشار إلى احتمال أنّ الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك، عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من مارس الماضي.

ولم ينسَ كومو توجيه انتقادات إلى الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أنّ القيود التي فرضها ترامب على قيود السفر أتت متأخّرة للغاية، ما لم يسمح بوقف انتشار المرض في الولايات المتحدة.

وشدّد حاكم نيويورك على أنّ ترامب أمر بحظر السفر من الصين في الثاني من فبراير بعد أكثر من شهر من التقارير الصحافية عن وباء منتشر في مدينة ووهان الصينية، ثم قرر حظر السفر من أوروبا في الشهر التالي. ولفت كومو، إلى أنّ الفيروس كان قد انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.