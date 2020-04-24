لماذا توقفت كندا عن استعمال مليون جهاز تنفس صيني؟

أعلنت كندا أن حوالي مليون جهاز تنفس من طراز KN95 تم الحصول عليها من الصين فشلت في الوفاء بالمعايير الفيدرالية لاستخدامها من قبل المهنيين الصحيين في الخطوط الأمامية، وفق لمجلة بوليتيكو.

ولم تقم الحكومة الفيدرالية بتوزيع الأقنعة على المقاطعات التي تحتاجها لأنها غير صالحة، وفقا لما ذكره إريك موريسيت المتحدث باسم وكالة الصحة العامة الكندية.

ويشكل فشل أجهزة التنفس هذه في تلبية المتطلبات الكندية تحدياً آخر للبلاد في الوقت الذي تكافح لتأمين معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية وسط منافسة عالمية شرسة على المعدات.

وKN95 هو نموذج صيني مماثل لـN95، وهو نوع حاسم من معدات الحماية الشخصية المستخدمة لحماية الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين في مكافحة فيروس كورونا.

وقال مصدر كندي رفيع المستوى لمجلة بوليتيكو هذا الأسبوع إن الصين أصبحت مصدر حوالي 70 في المائة من واردات كندا من معدات الوقاية الشخصية، ويأتي جزء كبير من البقية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا.

أعادت إسبانيا هذا الأسبوع شحنة من اختبارات فيروس كورونا المستجد، إلى الصين، للمرة الثانية، بسبب وجود عيوب فيها، كما اشترت الحكومة البريطانية بدورها اختبارات للكشف عن فيروس كورونا من الصين بقيمة 20 مليون دولار، تبين فيما بعد أنها لا تعمل.