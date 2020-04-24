الإنترنت بديلاً لمحتجي المناخ في العالم

المصدر: برلين - د.ب.أ

شارك نشطاء المناخ وطلاب المدارس اليوم الجمعة عبر الإنترنت في احتجاج عالمي من أجل حماية المناخ، وذلك في ظل حظر التجمعات جراء تفشي وباء كورونا المستجد.



وقالت حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»: «لسوء الحظ، أصاب (كوفيد 19)العالم بالشلل، ولهذا يجب علينا التكيف مع هذا الأمر».



وشارك عشرات الآلاف في أنحاء العالم العام الماضي في احتجاجات المناخ.



وتضمن البث المباشر للفعالية الاحتجاجية التي تتواصل على مدار اليوم على موقع يوتيوب، شهادات لنشطاء في مجال المناخ ومقاطع فيديو من احتجاجات سابقة وتصريحات لباحثين.



وبدأ البث المباشر للإضراب العالمي من أستراليا، ثم انتقل إلى سوريا وباكستان والفلبين والهند واليونان. ومن المقرر أن تختتم فعاليات البث المباشر في المكسيك والبرازيل وبنما.



وناشطة المناخ السويدية، جريتا تونبرج، التي تبلغ من العمر 17 عاماً، واحدة من بين العديد من المشاركين الذين يتوقع أن ينشروا صورهم وهم يرفعون لافتات احتجاج تدعو الحكومات في أنحاء العالم إلى بذل المزيد لحماية المناخ.



وألهمت تونبرج حركة المناخ العالمية من أجل لفت الانتباه إلى قضية تغير المناخ من خلال تغيبها عن المدرسة يوم الجمعة، حيث نظمت أول إضراب لطلاب المدارس في الأول من أغسطس عام 2018.